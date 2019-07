Speciale difesa: Serbia-Kosovo, ministro Vulin su divieto ingresso di Pristina, "ennesima prova di menzogne"

- Il divieto delle autorità di Pristina ad un ingresso in Kosovo del ministro serbo della Difesa Aleksandar Vulin "è l'ennesima prova delle menzogne" del premier kosovaro Ramush Haradinaj: lo ha detto oggi il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". "Voglio ricordarvi che (Haradinaj) ha detto alla nostra premier che non è vero che alle autorità serbe è vietato andare in Kosovo. Ecco, abbiamo scoperto un'altra bugia, ancora una bugia si è manifestata e ancora (si è manifestata) una violazione di tutti gli accordi", ha detto Vulin. (Seb)