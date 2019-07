Kosovo: critiche a premier Haradinaj per mancato ruolo in dialogo con Serbia

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj è stato criticato dall'opposizione e da diversi analisti politici a Pristina per aver esitato ad assumere un ruolo guida nella prossima fase del dialogo con la Serbia. Secondo quanto riporta l'emittente "Radio Free Europe", i rappresentanti dell'opposizione sostengono che una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato anticostituzionale la legge sulla delegazione del Kosovo per i colloqui con la Serbia, ha chiarito che il premier, in consultazione con il presidente Hashim Thaci, ha la competenza e la responsabilità legale per guidare il processo di dialogo. (segue) (Kop)