Kosovo: critiche a premier Haradinaj per mancato ruolo in dialogo con Serbia (2)

- Nel frattempo, l'ufficio di Haradinaj ha reso noto che il premier non esita ad assumere un ruolo simile, ma di desiderare un consenso ampio per il processo. Donjeta Gashi, consigliere per i media di Haradinaj e portavoce del governo del Kosovo, ha detto che il capo dell'esecutivo non ha mai evitato la sua responsabilità nel dialogo con la Serbia. "Il primo ministro non esita, ma insiste sull'inclusività e un dialogo globale su questioni importanti che riguardano le relazioni con la Serbia, un dialogo chiaro che si tradurrebbe in un riconoscimento reciproco e un accordo definitivo e legalmente vincolante negli attuali confini", ha dichiarato Gashi. "Questa è sempre stata la posizione del primo ministro e ha invitato tutte le parti in Kosovo a incontrarsi e trovare una posizione unitaria sul dialogo con la Serbia", ha concluso. (segue) (Kop)