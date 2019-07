I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: partito Ldk, mancano tre voti per mozione di sfiducia contro governo Haradinaj - L'opposizione in Kosovo ha bisogno di altri tre voti per poter fare cadere il governo guidato dal premier Ramush Haradinaj. Lo ha spiegato il parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Naser Rugova, in un'intervista all'emittente "Rtv Dukagjini". Nella ricostruzione del deputato del maggiore partito dell'opposizione, l'Ldk sta trattando anche con alcuni parlamentari della coalizione governativa per raggiungere la soglia di voti necessaria a far cadere il governo Haradinaj. "Abbiamo 58 voti; ce ne servono tre in più. Stiamo parlando anche con i partner della coalizione di governo, con Nisma e con altri, ma assolutamente non con il Partito democratico del Kosovo (Pdk). Se avessimo 61 voti, presenteremo una mozione di sfiducia contro il governo oggi", ha concluso Rugova. Il quotidiano "Koha Ditore" riferisce intanto di problemi nei rapporti tra i leader di due partiti della coalizione di governo, il premier e leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e il vicepremier e leader di Nisma Fatmir Limaj. I due non avrebbero contatti da circa due mesi, in particolare per divergenze legate alla gestione del dialogo con la Serbia. (segue) (Res)