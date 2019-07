Serbia-Kosovo: sottosegretario Interno serbo con ambasciatore di Minsk su candidatura Pristina a Interpol (2)

- "L'assemblea generale (dell'Interpol) ha già votato su questo il 20 novembre, si è espressa con una convincente maggioranza, un numero molto maggiore di paesi ha votato contro o si è astenuto rispetto a quelli che erano a favore dell'accoglienza del cosiddetto Stato del Kosovo nell'Interpol. Cosa è cambiato adesso per metterlo di nuovo nell'ordine del giorno?", si è domandato Stefanovic. Si è tenuta il 20 novembre a Dubai l'assemblea generale dell'Interpol in cui è stata esaminata la prima candidatura presentata dal Kosovo per entrare nell'organizzazione internazionale. Alla prima votazione 76 paesi hanno sostenuto l'adesione del Kosovo all'Interpol, mentre 56 paesi hanno votato contro e 22 si sono astenuti. Esito simile anche nella seconda votazione, con soli 68 paesi membri a sostenere l'ingresso di Pristina, a fronte dei 51 contrari e di 16 astenuti. Pristina, per diventare un paese membro dell'organizzazione internazionale, avrebbe dovuto ottenere una maggioranza di due terzi dei paesi membri presenti alla riunione. (segue) (Kop)