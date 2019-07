Usa: Camera approva emendamento contro divieto servizio militare ai transgender

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un emendamento alla legge sulla politica di difesa National Defense Authorization Act (Ndaa) contro le restrizioni dell'amministrazione Trump che vieta alla maggior parte delle persone transgender di prestare servizio militare. L'emendamento sancisce in diritto che qualsiasi persona che rispetta gli standard occupazionali, neutrali in termini di genere, possa prestare servizio militare indipendentemente da razza, colore, nazionalità, religione o sesso, inclusa l'identità di genere o l'orientamento sessuale. Attualmente all'interno del servizio militare statunitense si distingue tra coloro che dicono di essere transgender ma che non hanno ricevuto cure mediche, e quelli che sono stati diagnosticati e trattati come tali. A partire dal 12 aprile, chiunque abbia intenzione di arruolarsi nell'esercito, non sarà idoneo se gli è mai stata diagnosticata una disforia di genere o ha chiesto trattamenti di transizione medica. (segue) (Was)