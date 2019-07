Lega: Zingaretti, Conte riferisca su tradimento Ue e alleanza atlantica

- Il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in una nota, afferma: "Io non so se esistono fondi neri della Russia per la Lega. Su questo indagheranno le Procure. Ma nell'audio c'è qualcosa di gravissimo. Il racconto delle intenzioni della Lega e dei suoi alleati europei di superare le relazioni con Bruxelles e Usa per scegliere Mosca come punto di riferimento. E' il tradimento di un alleanza che ha caratterizzato la politica estera italiana dal dopoguerra. Oltre che con l'Europa vogliamo rompere con la Nato. E' di fondamentale importanza - incalza il segretario dem - che il governo riferisca subito alle Camere e il presidente Conte si presenti in Parlamento". (Com)