Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:VARIE- Incontro “La vitalità dei corpi intermedi di secondo livello e il welfare integrativo nel Lazio”, promosso dal Consiglio regionale Unipol Lazio. Partecipa il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica.Camera di commercio, tempio di Adriano (ore 10)- Conferenza stampa della Lega per illustrare le proposte su tematiche locali, regionali e nazionali impellenti, oltre per presentare la nuova organizzazione del partito. Alla conferenza stampa interverranno il coordinatore regionale della Lega e vicecapogruppo alla Camera Francesco Zicchieri, il sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio Durigon, il capogruppo del partito in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, il parlamentare europeo del Carroccio Matteo Adinolfi, il coordinatore provinciale della Lega di Latina Silviano Di Pinto, il coordinatore comunale del partito Armando Valiani, il responsabile organizzativo della provincia di Latina delCarroccio Federica Censi e il coordinatore provinciale degli Enti locali della Lega Andrea Nardi.Latina, Hotel Tirreno, via Lungomare 4.174 (ore 10)- Consegna delle firme sulla delibera di iniziativa popolare 'Ripuliamo Roma': da domani ci saranno 6 mesi di tempo per discutere e votare la proposta in aula. Alle 11 si terrà un punto stampa in piazza del Campidoglio con Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali e Simone Sapienza, segretario di Radicali Roma.Campidoglio (ore 11) (Rer)