Autonomia: Conte, stiamo affrontando criticità, ma nessuno strappo Lega-M5S

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo un incontro di circa un’ora con il governatore lombardo Attilio Fontana a Palazzo Lombardia, dove hanno parlato di autonomia, ha negato lo strappo sul tema tra le forze alleati di governo, Lega e Cinque Stelle. “Non ho assistito a nessuno strappo, non per sminuire quelle che possono essere anche delle divergenze, oggi se entriamo nei dettagli si è ragionato di scuola - ha precisato il premier - Potete immaginare che è un capitolo che suscita grande sensibilità da parte di tutti perché ragioniamo di un modello di scuola, di formazione, di reclutamento. Sono temi molto importanti. Sarei sorpreso se ci fosse stato un pensiero unico su tutto. In realtà ci stiamo confrontando, non abbiamo ancora trovato una sintesi ma sono assolutamente fiducioso e anche su questo, sulla scuola, sull’istruzione, la troveremo”. (segue) (Rem)