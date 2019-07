Autonomia: Conte, stiamo affrontando criticità, ma nessuno strappo Lega-M5S (2)

- A chi gli chiede dei tempi, Conte ha replicato: “Brevi, brevissimi”. Approfondendo i temi dell’incontro con Fontana sull’autonomia, Conte ha spiegato che “L’ho aggiornato sul lavoro che stiamo facendo, è un lavoro molto intenso. Ci sono vari incontri che stiamo dedicando a questo tema, vogliamo arrivare in dirittura finale, ci siamo quasi, c’è ancora qualcosa da limare, da lavorare un poco. Ci sono alcune criticità che stiamo affrontando ma l’obiettivo è molto chiaro, come realizzare e portare a termine l’impegno che io personalmente ho preso e che è messo nero su bianco nel contratto di governo” ha precisato Conte, che ha concluso “L’autonomia si farà, bene in modo sostenibile, in modo ragionevole nell’interesse dei cittadini lombardi, in questo caso, e nell’interesse dei cittadini italiani”. (Rem)