Lega: Salvini, niente rubli a casa mia o in casse partito, diamo fastidio

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook, torna sulla vicenda dei presunti finanziamenti alla Lega di cui ha dato notizia il sito BuzzFeed: "Chiarisco a Anm e Csm che ho pieno rispetto per la magistratura e le indagini, ma se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate". "Ritengo un errore le sanzioni economiche alla Russia, ma lo dico gratis - ha aggiunto - Mi viene il dubbio che stiamo dando fastidio a qualcuno", ha poi aggiunto il ministro. (Rin)