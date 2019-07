Roma: Camera commercio presenta video per raccontare la storia del tempio di Adriano

- La storia di Roma raccontata attraverso quella del Tempio di Adriano e, più in generale, del Campo Marzio. Prima della realizzazione del Tempio dedicato all'imperatore, quando la zona era un campo per l'allenamento dei soldati, fino a dopo la sua distruzione con la caduta dell'impero che ha lasciato solo il colonnato. Dall'antica Roma, alla Roma medioevale e rinascimentale. Dal nuovo splendore della città nel seicento Barocco fino ai giorni nostri passando per la Roma tardo ottocentesca, appena diventata Capitale. Negli anni il tempio è stato un orfanotrofio, un monastero, la casa di un maniscalco che su una delle colonne aveva scolpito il suo crocifisso sopra il letto, un palazzo nobiliare, una borsa valori e, infine, la camera di Commercio. Hadrianeum è un video immersivo di 23 minuti realizzato da Paco Lanciani, fisico diventato famoso grazie al programma superquark già ideatore del video 'Welcome to Rome', su un'idea del presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. "Lo spirito di questo racconto - ha spiegato ai cronisti - è dare una lettura positiva, di speranza per il futuro di questa città che non è mai morta e ha una storia continua di più di duemila anni. Oltre a quello culturale, c'è un aspetto di educazione civica: guardare la grandezza di Roma induce ad avere un atteggiamento positivo, da cittadino che aiuta questa città magnifica. E poi Roma non è solo passato, ma anche futuro. E queste nuove tecnologie lo dimostrano". Il video è stato presentato questa sera a stampa e mondo imprenditoriale della città. Disponibile in 11 lingue, Hadrianeum da ottobre farà conoscere il Tempio di Adriano a romani e turisti. L'ingresso sarà gratuito per i minori di 18 anni.(xcol4)