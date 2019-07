Russia: Salvini, sanzioni sono un errore

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook torna a sostenere la necessità di eliminare le sanzioni nei confronti della Russia: "Ritengo, ritenevo e riterrò sempre che le sanzioni economiche contro la Russia sono un errore, perché sta costando miliardi di euro alle imprese italiane - afferma - un errore che non risolve i problemi e perché io ritengo più utile avvicinare all'Europa e ai valori occidentali la Russia piuttosto che lasciarla nelle mani della potenza cinese". "Per anni qualcuno ha provato a fare entrare la Turchia in Europa, ma cosa ci azzecca la Turchia in Europa? E' più vicino all'Europa la Turchia o la Russia?, aggiunge e ironizza facendo riferimento all'inchiesta sui presunti finanziamenti alla Lega: "E lo dico gratis". (Rin)