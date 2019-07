Usa: Camera emette mandato di comparizione per consigliere Kushner ed ex procuratore generale Session

- La commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti ha citano in giudizio 12 persone tra cui Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Donald Trump, e l'ex procuratore generale, Jeff Sessions, come parte di un'indagine in corso sul possibile reato di ostruzione della giustizia e abuso d'ufficio da parte dell'inquilino della Casa Bianca. Il voto di oggi, 11 luglio, rappresenta l'ultima escalation in una battaglia tra la Camera a guida democratica e la Casa Bianca su molteplici indagini nei confronti di Trump e della sua amministrazione, compreso il presunto tentativo di Trump di ostacolare le indagini del procuratore speciale Robert Mueller sull'inchiesta "Russiagate". (segue) (Was)