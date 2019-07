Usa: Camera emette mandato di comparizione per consigliere Kushner ed ex procuratore generale Session (2)

- "Non ci fermeremo fino a quando non otterremo le loro testimonianze e documenti, così questa commissione e il Congresso potranno fare il lavoro che la Costituzione e il popolo americano si aspettano da noi", ha detto il presidente della commissione Giustizia, Jerrold Nadler. "Ora i Democratici hanno chiesto di vedere altre 12 persone che hanno già passato ore con Robert Mueller, spendendo in questo modo una fortuna per gli avvocati", ha scritto Trump sul suo profilo Twitter. "Quanti tentativi dovranno fare prima di mettersi a lavorare sulle lacune in materia di politiche del confine e asilo”, ha aggiunto. La commissione ha inoltre votato per richiedere documenti relativi alla politica definita "tolleranza zero" dell'amministrazione Trump nei confronti dei migranti che entrano illegalmente nel paese, che nel 2018 ha portato alla separazione di migliaia di bambini dai loro genitori. (Was)