Torino: Appendino, vicesindaco e consiglieri M5s hanno contribuito a addio Salone Auto, farò mie valutazioni

- "Sono furiosa per la decisione del comitato organizzatore del Salone dell'Auto di lasciare Torino dopo cinque edizioni di successo. Una scelta che danneggia la nostra città, a cui hanno anche contribuito alcune prese di posizione autolesioniste di alcuni consiglieri del Consiglio Comunale e dichiarazioni inqualificabili da parte del Vicesindaco. Senza sottrarmi alle mie responsabilità, mi riservo qualche giorno per le valutazioni politiche del caso". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo l'addio del Salone dell'Auto, che nel 2020 si terrà in Lombardia. (Rpi)