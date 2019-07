Roma: Camera commercio, in un anno più di 310mila persone hanno visto "Luci sul tempio di Adriano"

- Una festa di piazza per il successo di un anno di "Luci sul tempio di Adriano", lo spettacolo luminoso sul colonnato di piazza di Pietra voluto lo scorso anno dalla Camera di Commercio e realizzato dal fisico e divulgatore Paco Lanciani. In tanti seduti in piazza in un'atmosfera suggestiva alla luce del crepuscolo prima hanno ascoltato il coro delle voci bianche e della cantoria del teatro dell'Opera e poi, a bocca aperta, hanno assistito alla proiezioni luminose sulle colonne. Tanti i turisti affacciati dai nastri che recintavano la piazza per vedere lo spettacolo. "Oggi per noi è l'occasione di tracciare un bilancio assolutamente positivo di questa iniziativa. Anche noi non sapevamo bene come sarebbe andata. Il risultato è stato lusinghiero: più di 600mila persone hanno transitato su questa piazza durante l'anno. E più di 310mila si sono fermate per godersi lo spettacolo. Probabilmente si tratta dl'evento più visto a Roma nell'ultimo anno. Il 54 per cento sono stati spettatori italiani. Tra gli stranieri la maggior parte sono stati turisti provenienti da Germania, Francia e Spagna. Più di cento nazioni sono passate e qui e hanno visto un pezzo della storia di Roma. Per l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Gian Paolo Manzella: "L'importanza di questa iniziativa è prima nei numeri delle persone che sono passate qui davanti. Aggiungo che la cosa bella della tecnologie applicate ai beni culturali promuovono un nuovo accesso alle bellezze di questa città anche a chi ci abita da sempre".(xcol4)