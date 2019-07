Torino: Montanari, su Salone Auto travisata mia posizione, mi scuso con la sindaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito a mie pretese dichiarazioni su Salone dell'auto al Parco del Valentino usate per giustificare un abbandono dei promotori da Torino, preciso quanto segue. Ho sempre ritenuto che il Salone dell'auto sia una ricchezza della città e che si possa fare al Parco del Valentino con una mediazione tra esigenze degli organizzatori e fruizione del parco. Limitare i tempi di montaggio e smontaggio dei padiglioni e compensare con interventi sulla qualità del verde è una semplice scelta di buon senso. Questa mia posizione è stata travisata per giustificare evidentemente scelte già assunte. Capisco lo sconcerto e il disappunto della Sindaca e mi scuso per aver dato pretesto a polemiche strumentali". Così il vicesindaco di Torino, Guido Montanari, dopo l'addio del Salone dell'Auto, che il prossimo anno si terrà in Lombardia. (Rpi)