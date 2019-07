Speciale energia: Usa-Ue, politica energetica statunitense mette alla prova i legami con gli alleati europei

- La politica energetica del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che mira a ridurre la dipendenza dall'estero e promuovere le esportazioni per rafforzare l'economia nazionale, per molti degli alleati dell'Unione europea viene considerata aggressiva e vissuta come interferenza sgradita nei loro mercati. Washington sta promuovendo l'esportazione di greggio e gas naturale statunitensi, un modo per raggiungere gli obiettivi di politica estera, con l'ulteriore vantaggio di aiutare i produttori di energia degli Stati Uniti ad espandere i loro mercati e gli alleati statunitensi a diversificare le loro forniture. Ma non mancano i diplomatici europei e le compagnie energetiche che hanno rimarcato la crescente influenza globale degli Usa sui mercati dell'energia, lamentando un approccio brusco e solitario di Trump. Gli Stati Uniti sono diventati il primo produttore di petrolio al mondo e sono sulla strada per diventare il terzo esportatore mondiale di gas naturale. Nei sei mesi terminati a marzo, gli Stati Uniti hanno inviato 43,3 milioni di barili di greggio in Europa, segnando un aumento del 27 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo l'Energy Information Administration (Eia). Nel frattempo, le esportazioni di gas naturale liquefatto (gnl) dagli Stati Uniti verso l'Europa sono quasi triplicate rispetto all'anno scorso, quando la Commissione europea ha accettato di acquistarne di più durante la riunione commerciale tra Trump e Jean-Claude Juncker. (Was)