Speciale energia: Ungheria, Lmp contro estensione attività centrale a carbone di Matrai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di opposizione ungherese La politica può essere diversa (Lmp) ha espresso la sua contrarietà all'idea del governo di estendere l'attività della centrale a carbone di Matrai Eromu, in Ungheria settentrionale. Il deputato Peter Ungar ha detto in conferenza stampa che questa centrale elettrica emette circa il 14 per cento delle emissioni di gas serra dell'intero paese. Mantenerla operativa significa quindi compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e climatica prefissati dall'Ungheria. L'esecutivo non ha ancora preso una decisione definitiva in merito all'estensione, ma Lmp evidenzia che la centrale è già tecnologicamente obsoleta. (Vap)