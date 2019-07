Economia: Elkann a "La Stampa", per l'auto si apre la sfida dell'innovazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che cosa ha trasformato l'auto da un prodotto del Novecento in una frontiera del cambiamento tecnologico? "È la congiunzione di tre grandi mutamenti che ha trasformato il mestiere dall'automobile da qualcosa di statico a qualcosa di dinamico, come era agli albori. Primo: il cambiamento dei motori a combustione per ridurre le emissioni. Secondo: la connettività e l'interconnessione, trasformando l'auto in un grande smartphone. Terzo: l'autonomia, la possibilità di aiutarti a guidare fino ad essere totalmente autonoma. In termini di complessità se per gli uomini guidare un'auto ha significato andare sulla Luna, l'auto autonoma equivale all'arrivo su Marte". Il presidente si sofferma inoltre sul ruolo che hanno i robot nel sistema produttivo. "Siamo all'avanguardia nella robotica con Comau, fondata a Torino, e con l'inaugurazione oggi a Mirafiori del primo robot per la linea della nuova 500 elettrica alla presenza del "Coo" Pietro Gorlier e delle autorità cittadine e regionali. Il robot è uno strumento complementare al nostro lavoro come persone. E infatti siamo grandi sostenitori dei Cobots, o robot collaborativi che permettano di lavorare alla interazione fra robot ed esseri umani. Proprio in Italia abbiamo grande eccellenza in questo ambito al Sant'Anna di Pisa o all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova". L'intelligenza artificiale che impatto è destinata a avere? "Intelligenza artificiale significa aumento della capacità computazionale ed ha implicazioni immense, in tanti campi, incluso l'auto. L'AI è una delle ragioni per cui possiamo pensare a macchine che si guidano da sole e favorire i nostri spostamenti evitando il traffico, aumentando la nostra sicurezza e la convenienza dagli anziani ai bambini, lapossibilità di cercare ciò che serve ma anche di riuscire a fare lungo il tragitto cose che prima non potevamo". (segue) (Res)