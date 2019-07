Economia: Elkann a "La Stampa", per l'auto si apre la sfida dell'innovazione (7)

- In merito invece alla mancata intesa Fca-Renault il presidente dice che "bisogna saper cogliere le opportunità giuste, come è avvenuto con Chrysler, che ci ha permesso di usare meglio il nostro capitale per creare più automobili e migliori. L'operazione con Renault era concepita in quest'ottica ed era stata accolta come tale. Ma le fusioni sono complicate da fare e gestire. Per procedere devono esserci le condizioni giuste ed è importante sapere dire di no quando non ci sono. Come fu un atto di coraggio la fusione con Chrysler, così è stato un atto di coraggio provare con Renault". Il mercato italiano segna il passo e gli ultimi dati parlano anche di un calo di vendite. "Non siamo mai stati più forti di oggi, siamo una società più grande con più prodotti e l'Italia a cominciare da Torino ne ha beneficiato. Nonostante una congiuntura di mercato difficile nel nostro Paese, noi riusciamo a investire 5 miliardi in Italia con tutta una serie di tecnologie che ci portano all'avanguardia nell'industria, con l'introduzione di 13 nuovi modelli e con l'inserimento in gamma di 12 versioni elettriche di modelli nuovi o già esistenti. Siamo più forti in Italia dove possiamo investire perché lo siamo diventati nel mondo. Perché anche su questo fronte ciò che ci guida resta la stessa convinzione: le aziende senza il coraggio di cambiare sono destinate a sparire. Noi abbiamo scelto di cambiare", ha concluso Elkann. (Res)