Economia: Di Maio a "La Gazzetta del Mezzogiorno", io scudo del Sud

- Il vicepremier ministro del Lavoro nonché capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in una intervista a "La Gazzetta del Mezzogiorno" parla di autonomia differenziata per le Regioni. Il ministro continua a dire che si farà per tutti e che non spaccherà il Paese, ma proprio in queste ore l'ufficio parlamentare di Bilancio mette in guardia la politica sui possibili rischi sia per la tenuta del vincolo di bilancio nazionale sia per la garanzia della solidarietà interregionale. Come se ne esce? "Proprio per questo motivo stiamo lavorando, per rendere il testo assolutamente equilibrato e che non penalizzi le Regioni del Centro-Sud. Glielo dico chiaramente: fino a quando ci sarò io, nessuno spaccherà il Paese in due. Stiamo lavorando per un'autonomia che sia equa, in sintesi non possiamo permettere che alcune Regioni si arricchiscano a discapito di altre. Io non abbandono nessuno. Siamo stati eletti per tutelare tutti i cittadini: da Nord a Sud". (segue) (Res)