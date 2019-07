Economia: Di Maio a "La Gazzetta del Mezzogiorno", io scudo del Sud (2)

- In particolare Veneto e Lombardia sull'Istruzione chiedono docenti, dirigenti e personale Ata alle loro dipendenze, gestione delle attività formative del personale, gestione dell'apprendistato, programmazione dell'offerta formativa, disciplina degli organi collegiali. Ma soprattutto gestione della disciplina contrattuale, relativamente al rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Una contrattazione che punterà, soprattutto, alla modifica degli orari di lavoro e alla disponibilità in servizio dei docenti con miglioramenti retributivi, così almeno annunciato, ma con uno stravolgimento contrattuale. Se queste regole verranno accettate il rischio è quello di due scuole diverse in Italia, con il Nord ancora una volta notevolmente avvantaggiato. "Stiamo facendo vari incontri proprio per risolvere tutte le criticità che ci sono. Un nodo da sciogliere è proprio quello dell'istruzione. E sui concorsi regionali ci potrebbe essere un rischio di incostituzionalità. Per me il testo deve essere perfetto, senza sbavature, e non possiamo permettere di creare scuole di serie A e scuole di serie B. Questo per me è un principio cardine. II Paese è unico e tale deve rimanere. La stessa cosa vale per la scuola". (segue) (Res)