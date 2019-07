Economia: Di Maio a "La Gazzetta del Mezzogiorno", io scudo del Sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendabilità in Parlamento ci sarà? Non si tratta di un escamotage per annacquare la riforma delle Regioni e allungare i tempi a dismisura? "Per un tema così complesso sarebbe opportuno fare un passaggio in parlamento. Qui il problema non è allungare i tempi ma fare bene questa riforma: se serve più tempo non è un problema. Noi stiamo lavorando in maniera trasparente, dicendo sempre la verità agli italiani, e se dico ai cittadini che questa riforma non spaccherà il Paese dovete credermi. Agli slogan preferisco i fatti concreti". Se sull'autonomia il MoVimento tiene la linea, discorso diverso sembra essere sul dl Sicurezza Bis, dove non solo passa la 'fermezza salviniana', ma anzi su alcuni provvedimenti 'forti' (confisca delle navi ong già al primo mancato rispetto della legge) i 5Stelle rivendicano la paternità. "Questo tenia va trattato con estrema serietà. Per troppi anni i vecchi governi hanno fatto finta di risolvere il problema del business dei migranti, nia nessuno ha fatto nulla di concreto. Noi con l'emendamento che confisca le navi, oltre a dare un segnale forte, andiamo a porre rimedio a questo problema. Una norma doverosa per impedire che si continui a sfruttare persone, che scappano dalla povertà, per fare solo caos mediatico. Per me questo è inaccettabile". Poi il presidente dice cosa ne pensa del comportamento della comandante della Sea Watch, Carola Rackete. "Cosa devo pensare? Alcuni finanzieri stavano rischiando la vita e questo per me non è tollerabile. L'ho detto più volte: dobbiamo mettere la parola fine a questi show. In merito a Spadafora ho già detto che non si tocca. A Salvini dico che è doveroso abbassare i toni". Si avvicina la legge di Bilancio, una delle più complesse della storia della Repubblica. Come fare per non aumentare l'iva? "Ne approfitto subito per dirle che l'Iva non aumenterà per nessun motivo al mondo. Sui condoni ho già detto chiaramente che non verranno fatti. Sulla flat tax aspetto di capire dalla Lega dove sono le coperture, noi ci siamo e la vogliamo fare. Voglio inoltre aggiungere che dobbiamo abbassare le tasse ai cittadini e alle imprese, quindi è doveroso tagliare il cuneo fiscale. E poi avanti con il salario minimo perché è inaccettabile che nel nostro Paese ci siamo lavoratori che percepiscono stipendi da fame. Basta con salari da 2-3 euro, lo porteremo a 9 euro". (segue) (Res)