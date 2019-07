Economia: Di Maio a "La Gazzetta del Mezzogiorno", io scudo del Sud (4)

- Da sinistra, ma non solo, accusano il governo di tenere alta l'asticella sulla questione migranti, per nascondere i 'fallimenti' sui grandi temi del Paese, a cominciare dalla disoccupazione e dalle crisi industriali in corso. "Sul tema migranti si è già detto tutto, non voglio riaccendere polemiche inutili ma una cosa è certa: il regolamento di Dublino deve cambiare, lo dicono tutti in Italia e anche in Europa. È arrivato il momento di farlo come ripetiamo noi da anni. Sul tema della crisi aziendali, com'è noto, il ministero dello Sviluppo Economico è impegnato al massimo per cercare di risolvere le situazioni problematiche che, per il 99 per cento dei casi, sono state ereditate. Non svegliamoci ora dicendo che le crisi aziendali sono una novità di questo Governo, bisogna portare rispetto per i lavoratori che sono coinvolti in vicende che si trascinano da anni. Non sopporto chi strumentalizza le crisi a fini politici, giocando sulla disperazione delle persone". C'è poi il filone ex llva. Proprio l'altro ieri la Procura di Taranto ha ordinato lo spegnimento dell'Altoforno 2 per un incidente che risale al 2015. Un 'regalo' alla nuova proprietà che si appresta ad avviare la cassa integrazione? "Regalo? Le vicende sono completamente scollegate e l'avvio della cassa integrazione da parte di Arcelor Mittal è precedente. Abbiamo avuto un tavolo al Mise in cui abbiamo affrontato anche questo argomento. La situazione è delicata, anche qui: non affrontiamo i problemi dal punto di vista ideologico. L'azienda deve rispettare gli impegni presi, sia in termini occupazionali sia in termini ambientali". (segue) (Res)