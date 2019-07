Economia: Di Maio a "La Gazzetta del Mezzogiorno", io scudo del Sud (5)

- "L'ho già detto e lo ripeto, - continua Di Maio - non esiste alcuna possibilità che torni l'immunità penale. In questi mesi di interlocuzione ho sempre detto ad Arcelor Mittal che la dirigenza dell'azienda non ha nulla da temere dal punto di vista legale se dimostra buona fede, continuando nell'attuazione del piano ambientale: se si chiede di precisare questo concetto attraverso interpretazioni autentiche anche per norma, siamo assolutamente disponibili. Ma nessuna persona in questo Paese potrà mai godere di una immunità per responsabilità di morti sul lavoro o disastri ambientali". Il 21 luglio si chiude la finestra per eventuali elezioni anticipate già in autunno. Dal 22 luglio cosa accadrà? Si parla di un accordo post elezioni da parte di una frangia dei renziaani del Pd. "Ma stiamo scherzando? Mai con il Pd. Hanno proposto l'aumento degli stipendi dei parlamentari, il reinserimento del finanziamento pubblico. Ogni giorno c'è una inchiesta che li coinvolge. L'ultimo ad essere stato condannato, ad esempio, è stato il sindaco di Milano Beppe Sala. Abbiamo pure perso il conto di tutti i condannati e indagati nel Pd. Detto questo, hanno sparato contro il reddito di cittadinanza, non abbiamo capito cosa vogliono fare con il salario minimo. Ripeto: mai alleanze con il Pd. Per quanto mi riguarda abbiamo un contratto di governo da portare avanti e questo faremo". Oggi al Senato ci sarà la votazione per il taglia poltrone. "Sono molto felice, questo è il penultimo passaggio. Dopo la votazione ci sarà il voto fmale alla camera e riusciremo a tagliare 345 poltrone. Sapete che significa? Che a legislatura, tra camera e senato, risparmieremo 500 milioni di euro. L'ennesimo taglio agli sprechi della politica. Stiamo dimostrando di passare dalle parole ai fatti in tempi celeri, mantenendo le promesse fatte ai cittadini. Anche questo ci differenzia dalle vecchie forze politiche", ha concluso Di Maio. (Res)