Economia: viceministro Garavaglia a "Milano Finanza", modello Pirelli per le pmi che vanno in Cina

- Sì al modello Pirelli. E' alla Bicocca che occorre guardare nei rapporti economici con la Cina. Anche per le pmi. Con il passaggio nel 2015 della maggioranza al colosso cinese ChemChina il gruppo degli pneumatici ha saputo tutelare il proprio know how tecnologico e l'italianità anche grazie agli accordi di governance stipulati con la nuova proprietà. "Un'operazione fatta guardando alle prospettive di crescita di lungo periodo e non solo all'esigenza di fare cassa nel breve termine", commenta in una intervista a "Milano Finanza" il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia. L'esponente leghista ha parlato ieri a margine del forum finanziario italo-cinese a Milano, che ha visto il ministro dell'Economia Giovanni Tria accogliere il suo omologo della Repubblica Popolare Liu Kun e la partecipazione di istituzioni finanziarie e assicurative di entrambi i Paesi con l'intento di avviare una collaborazione strutturata e improntata alla parità. (segue) (Res)