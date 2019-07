Economia: viceministro Garavaglia a "Milano Finanza", modello Pirelli per le pmi che vanno in Cina (2)

- L'obiettivo, ha chiarito il viceministro nel suo intervento, "è realizzare una crescita basata su una fiducia reciproca". D'altronde, è emerso durante i lavori, anche in Cina le pmi hanno un peso rilevante come nel tessuto imprenditoriale della Penisola. "Le imprese italiane, sono fortissime non solo nel lusso e nella moda ma anche in settori come meccanica o farmaceutico; vanno sostenute nell' interscambio", ha quindi aggiunto Garavaglia a Palazzo Marino. La Cina guarda con attenzione all'Italia proprio per le caratteristiche delle pmi e del loro know how specialistico, oggetto di una parte consistente delle operazioni cinesi nella Penisola e spesso a rischio di acquisizioni predatorie. Il modello Pirelli è replicabile anche per sostenere le pmi? "Ci sono diversi livelli di intervento. Per iniziare occorre comunque una premessa. La Cina offre grandi opportunità. (segue) (Res)