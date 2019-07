Economia: viceministro Garavaglia a "Milano Finanza", modello Pirelli per le pmi che vanno in Cina (3)

- Le stime della Banca Mondiale proiettano al 2022 un aumento a circa 300 milioni del numero delle famiglie cinesi con disponibilità finanziaria superiore a 100 mila euro. Le imprese italiane hanno dalla loro una piattaforma di sostegno costituita da Cdp, dalle banche e dalle assicurazioni italiane. Un pacchetto completo, capace di costituire una 'one door', una singola porta d'ingresso al mercato cinese mettendo a disposizione servizi che spaziano dal credito alle garanzie, dall'equity al venture capital e destinati a facilitare l'internazionalizzazione. Ovviamente ogni imprenditore è padrone a casa propria e decide liberamente come muoversi. Il fatto importante è per?) che questi strumenti siano oggi a disposizione". (segue) (Res)