Economia: viceministro Garavaglia a "Milano Finanza", modello Pirelli per le pmi che vanno in Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il suo collega allo Sviluppo economico, Michele Geraci, intende favorire gli investimenti greenfield e in passato ha proposto un sistema di verifica sui risultati dell'acquisizione, legando l'acquisto di ulteriori quote alla capacità di generare valore. "Come ho detto, l'imprenditore è padrone a casa sua, ma deve poter contare su un sostegno organizzato e strutturale. Non dobbiamo dimenticare che il sostegno finanziario è prima di tutto un sostegno l'economia reale. Non è però sufficiente; occorre accelerare sui protocolli che semplificano le procedure, in particolare per le imprese di dimensioni più piccole. Spesso anche una semplice lettera di credito necessita di tempi lunghi e ottenerla è complicato". (segue) (Res)