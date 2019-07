Economia: viceministro Garavaglia a "Milano Finanza", modello Pirelli per le pmi che vanno in Cina (5)

- In più di un'occasione dal mondo dell'imprenditoria italiana ed europea in Cina è stato sollevato il nodo della parità e dell'equità di accesso ai mercati. Il forum finanziario ha dato garanzie in questo senso? "Anche in questo caso si sta agendo su diversi livelli. Esiste un livello più strutturato di collaborazione tra i regolatori. Da parte delle istituzioni cinesi è stata inoltre espressa la volontà di procedere con ulteriori aperture, con l'impegno già dal 2020 a più investimenti all'estero", ha concluso Garavaglia. (Res)