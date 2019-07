Immigrazione: premier Conte al "Corriere della Sera", non si può fare tutto da soli e per i rimpatri serve di più

- Sul fronte delle grandi migrazioni, che vede al centro l'Italia e le sue coste, "nessuno può fare da solo". Prima di entrare al vertice di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte si appella ai nuovi vertici dell'Europa e richiama all'ordine la squadra di governo: "L'immigrazione è un fenomeno complesso, nessuno può pretendere di avere l'idea risolutiva". II premier ha letto con attenzione l'inchiesta di Rinaldo Frignani sul "Corriere della Sera" di ieri ed è rimasto colpito dai numeri delle 'imbarcazioni fantasma', che dall'inizio del 2019 hanno traghettato in Italia 2.486 persone. Negli stessi sei mesi i migranti soccorsi dalle organizzazioni non governative, prese a bersaglio dalla Lega, sono stati meno di 600, un quarto rispetto a quelli arrivati a bordo di motoscafi, gommoni, vele, gozzi. Ed è alla luce di questi dati che Conte annuncia al "Corriere della Sera" l'intenzione di rivedere le strategie del governo. "II problema non si limita solo agli sbarchi delle ong. Adesso ci stiamo confrontando col fenomeno delle piccole imbarcazioni, che sono ancora più insidiose da contrastare, perché si tratta di sbarchi illegali". Siamo di fronte, continua il premier, a un fenomeno "governato dalla criminalità organizzata, che studia sempre nuove modalità per i suoi affari". (segue) (Res)