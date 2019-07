Immigrazione: premier Conte al "Corriere della Sera", non si può fare tutto da soli e per i rimpatri serve di più (2)

- Se il Pd imputa al ministro dell'Interno le responsabilità di questo stillicidio di piccoli sbarchi, Conte comprensibilmente è molto più cauto, ma non schiva il tema quando gli si chiede se il presidio delle coste dovrebbe essere più efficace. "È evidente che il problema delle piccole imbarcazioni è più complicato. Dobbiamo aggiornare tutte le nostre iniziative in materia di cooperazione con i Paesi da cui originano i flussi". E, soprattutto, ecco il concetto chiave che ritorna nei ragionamenti del premier, "serve coordinamento per gestire le operazioni di controllo delle nostre acque e delle nostre coste e per rendere efficaci i meccanismi di redistribuzione, nei Paesi europei, dei migranti che riescono a sbarcare". C'è un altro aspetto, politicamente delicato, su cui ammette che l'Italia potrebbe fare di più ed è il rimpatrio degli irregolari. I dati raccontano che il Viminale fatica a tenere fede alla promessa elettorale di Salvini, di riempire gli aerei di migranti per riportarli a casa loro. E Conte sprona a far meglio. "Dobbiamo rendere più incisiva l'iniziativa in materia di rimpatri". Salvini non fa abbastanza? "Sono questioni complesse e nessuno può pensare di poterle risolvere da solo una volta per tutte. Il fenomeno dell'immigrazione richiede l'azione coordinata di tutto il governo e il ricorso a tutte le competenze. I Paesi europei ci contestano il problema dei movimenti secondari e anche questo è un aspetto da non trascurare". (segue) (Res)