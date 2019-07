Immigrazione: premier Conte al "Corriere della Sera", non si può fare tutto da soli e per i rimpatri serve di più (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E qui Conte chiama in causa l'Ue, che scarica su Roma una tragedia epocale. "Sono sempre più convinto che il fenomeno dell'immigrazione vada affrontato in sede europea, attraverso meccanismi europei. E' impensabile che un Paese come il nostro, che abbia dei confini soprattutto marittimi, possa fare da solo di fronte a emergenze del genere". Non è la prima volta che Conte sprona Bruxelles, ma ora si rivolge alla presidente designata dei Ventotto, Ursula von der Leyen — con la quale è in contatto — e ai capi di governo. "Occorre quella solidarietà europea che ho invocato da subito. Adesso che le istituzioni Ue rinnovano i vertici, dovremo tornare a insistere coordinandoci più che mai per perseguire l'obiettivo di una gestione europea dei flussi". Poi l'attenzione del professore torna al braccio di ferro parlamentare tra Lega e M5S sul decreto Sicurezza bis. Si può risolvere il dramma dei migranti con le multe fino a un milione alle ong, invocate da Salvini, o con i superpoteri al Viminale, bocciati dal M5S? "No — è lo stop di Conte —. Assolutamente no". Sono le sette di sera. Il premier deve salire al Quirinale e poi rientrare per il vertice a Palazzo Chigi, convocato anche per mediare tra Salvini ed Elisabetta Trenta dopo le furibonde polemiche seguite al caso della comandante Carola Rackete. Per la ministra della Difesa è stato un errore uscire dalla missione Sophia. "Non faccio riunioni per stabilire chi ha ragione — glissa il premier —. Le faccio per assicurare un più efficace coordinamento delle iniziative di governo". E' un richiamo a Salvini? "Qui non è in questione la capacità delle persone. Il ministro dell'Interno è persona determinata e capace, ma lui stesso ha invocato un aiuto da parte di tutti. Ha sollecitato il coinvolgimento di tutto il governo, quindi evidentemente ha riconosciuto che il problema non lo può risolvere da solo", ha concluso Conte. (Res)