Difesa: ministro britannico Mordaunt su "La Stampa", una Nato più forte per affrontare sfide della Russia

- Il ministro della Difesa britannico, Penny Mordaunt, in un suo intervento su "La Stampa" scrive che la scorsa settimana ha partecipato al suo primo incontro dei ministri della difesa alla Nato. "Durante i due giorni abbiamo trattato molti argomenti importanti, dall'inosservanza da parte della Russia dell'Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (Inf) all'adattamento della Nato alla mutata natura del conflitto. Le decisioni che abbiamo preso assicureranno che la Nato sia in grado di affrontare le sfide di domani e contribuire a proteggere i nostri cittadini. Molte persone pensavano che la Nato sarebbe diventata irrilevante alla fine della Guerra Fredda. Ma le minacce che affrontiamo oggi sono gravi come non lo sono mai state. Con il ritorno di una Russia sempre più aggressiva, che sfida l'ordine internazionale basato su regole; la minaccia quotidiana del terrorismo; e le nuove tecnologie che presentano sia un'opportunità che una minaccia alla nostra sicurezza, abbiamo bisogno di una Nato forte ora più che mai". (segue) (Res)