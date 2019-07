Difesa: ministro britannico Mordaunt su "La Stampa", una Nato più forte per affrontare sfide della Russia (2)

- "L'impegno del Regno Unito - continua - per la sicurezza europea è incrollabile e rimarrà tale. Crediamo che quando i nostri vicini sono più sicuri, noi siamo più sicuri. E il nostro impegno è chiaramente visibile. Abbiamo migliaia di unità impegnate nelle operazioni della Nato in tutto il mondo, dall'Estonia all'Afghanistan. I nostri Typhoon pattugliano i cieli del Baltico e presto proteggeranno lo spazio aereo islandese. Le nostre navi affrontano la pirateria e i nostri sottomarini nucleari hanno contribuito alla sicurezza della Nato per 50 anni". (segue) (Res)