Difesa: ministro britannico Mordaunt su "La Stampa", una Nato più forte per affrontare sfide della Russia (3)

- Il ministro spiega inoltre che "il Regno Unito ha offerto un contributo significativo alla Readiness Initiative della Nato per terra, mare e cielo. La futura nave ammiraglia della nostra nazione, la HMS Queen Elizabeth, e i jet all'avanguardia F-35 saranno al centro di questa offerta. La deterrenza è meglio dell'intervento. Ma difendere la democrazia, i valori e difenderci l'un l'altro costa. Richiede attrezzature e capacità di difesa all'avanguardia a livello mondiale e implica un contributo alle operazioni. In quanto alleati, dobbiamo tutti onorare il nostro impegno a investire il 2 per cento del Pil in difesa, così da poter mantenere collettivamente la sicurezza del miliardo di persone che la Nato protegge". (segue) (Res)