Difesa: ministro britannico Mordaunt su "La Stampa", una Nato più forte per affrontare sfide della Russia (4)

- Mordaunt scrive infine che "il Regno Unito ha sempre onorato e continuerà a rispettare questo impegno. L'impressione duratura dopo aver incontrato i miei colleghi è stata il modo con cui 29 ministri, provenienti da paesi e ambienti diversi, uniti da interessi e valori, possono intraprendere azioni condivise su alcune delle questioni più difficili al mondo. In un mondo incerto, è vitale avere alleati su cui poter contare. Saremo lieti di ospitare i leader della Nato a Londra a dicembre. Le sfide che affrontiamo oggi sono diverse da quelle dei tempi in cui la Nato è stata fondata nel 1949, ma non per questo meno significative. E continueremo ad affrontarle insieme", ha concluso il ministro. (Res)