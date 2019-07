Credito: Doris (Mediolanum) a "Il Sole 24 Ore", pronti a valutare aggregazioni

- "Quando si presenterà la possibilità di acquisire una rete di promotori in Italia ci siederemo al tavolo e la valuteremo". Massimo Doris non esita e abbandona per un momento l'atteggiamento abitualmente prudente per aprire la strada a un'ipotetica operazione straordinaria nell'ambito del settore del risparmio gestito italiano dove la Banca Mediolanum che guida dal 2008 intende "giocare il molo di aggregatore". In un colloquio a tutto campo con "Il Sole 24 Ore", Doris tiene certo a chiarire come "il nostro obiettivo principale resti la crescita organica e su questa strada intendiamo continuare". L'idea dell'espansione si fa però probabilmente spazio in un'industria in pieno fermento e dove "crescere è importante perché occorre effettuare investimenti continui e la dimensione aiuta". C'è qualche dossier allo studio? "Sul tavolo ne sono passati diversi, anche di recente, ma al momento non c'è niente di concreto. I progetti che ci sottopongono con regolarità le banche d'affari sono sulla carta, poi occorre capire quanto siano realizzabili". (segue) (Res)