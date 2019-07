Credito: Doris (Mediolanum) a "Il Sole 24 Ore", pronti a valutare aggregazioni (3)

- "Deve esserci - spiega - la volontà effettiva di vendere da parte di chi esercita il controllo. A parte Fineco, che ha appena rotto il cordone ombelicale con UniCredit, le altre sono saldamente nelle mani di azionisti importanti, senza il consenso dei quali è anche inutile sedersi a discutere. Anche Azimut è una public company, ma con un management molto forte con cui è necessario trovare un accordo. Le reti sono infatti composte da persone, semiprofessionisti peri quali spostarsi non è semplice, ma neanche impossibile". Quanto ai Pir e all'impasse che si è creato attorno a guesti strumenti, Doris dice che "le nuove regole introdotte sono valide, ma impossibili da applicare e a tutt'oggi i Pir restano quindi bloccati. Per portare linfa alle Pmi italiane gli Eltif sarebbero lo strumento ideale, ma anche in questo caso vi sono regole contrastante da una parte la normativa di prodotto indica un taglio minimo di tomila euro, dall'altra Mifid 2 sostiene che gli strumenti illiquidi non sono adatti alla clientela retail. Noi restiamo alla finestra, abbiamo studiato i prodotti e appena la vicenda si chiarisce siamo pronti a partire". (segue) (Res)