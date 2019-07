Credito: Doris (Mediolanum) a "Il Sole 24 Ore", pronti a valutare aggregazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito di strumenti illiquidi, l'amministratore delegato parla anche del coinvolgimento di Mediolanum nella vicenda dei fondi H20. "Siamo stati interessati in modo limitato dal caso H20: su 70 miliardi di euro che abbiamo in gestione parliamo di 240-250 milioni, la maggior parte di quali contenuti in fondi di fondi detenuti dalla Sgr irlandese che abbiamo però ceduto subito in due riprese. A oggi restano circa 30 milioni presenti nelle polizze MyLife e MyStyle, oltre una piccola parte di investimenti diretti nel dossier titoli che coinvolgono però appena una cinquantina di clienti. Nel complesso sono impattati circa L700 clienti, con esposizioni residuali, sui 1.250.000 che abbiamo". (segue) (Res)