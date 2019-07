Credito: Doris (Mediolanum) a "Il Sole 24 Ore", pronti a valutare aggregazioni (5)

- Non può negare che il settore stia puntando su questo genere di strategie, in modo anche troppo disinvolto. "Investire in strumenti illiquidi è una scelta obbligata se si vogliono ottenere rendimenti significativi in uno scenario di tassi zero. I clienti devono però essere al tempo stesso consapevoli che il denaro deve restare immobilizzato per un periodo di tempo rilevante,anche alcuni anni. Non ci vedo niente di male, a patto che i prodotti siano proposti in maniera chiara e trasparente. Con Mediolanum Investment Banking abbiamo per esempio appena collocato un minibond da 6 milioni della Cartiera di Ferrara a un tasso del 6 per cento, di sicuro interesse anche in relazione al rischio. Ma chi lo acquista deve essere consapevole che va tenuto fino a scadenza", ha concluso Doris. (Res)