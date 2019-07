Kazakhstan: premier Mamin in visita ad Arys per controllare lavori ricostruzione dopo esplosioni

- Il primo ministro del Kazakhstan Askar Mamin si è recato oggi in visita nella città di Arys, colpita lo scorso mese da una serie di esplosioni in alcuni depositi militari, che hanno costretto le autorità ad evacuare la popolazione. Il premier, come riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, ha supervisionato i lavori di ricostruzione di un complesso abitativo danneggiato dalle esplosioni. Mamin ha assicurato la popolazione locale della volontà di controllare lo stato di avanzamento dei lavori su base settimanale. Dopo l'esplosione nella città di Arys, il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha incaricato i ministri della Difesa e dell’Interno, oltre al governatore della regione del Turkestan di adottare delle misure urgenti per eliminare le conseguenze dell'esplosione, assicurare la sicurezza delle persone e determinare la probabile causa dell'incidente, dovuto presumibilmente ad un incendio nei depositi di munizioni.(Res)