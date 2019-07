Balcani: Erdogan propone rilancio dialogo tra Serbia,Bosnia e Croazia

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato ieri a Sarajevo i tre membri della presidenza tripartita bosniaca - Milorad Dodik, Sefik Dzaferovic e Zeljko Komscic – ai quali ha suggerito il rilancio del dialogo con la Serbia e la Croazia al fine di “migliorare la situazione nella regione” e “rafforzare la cooperazione”. Lo si legge in un comunicato stampa diramato dalla presidenza bosniaca al termine dell’incontro, avvenuto in occasione del summit del Processo di cooperazione sud-est europeo (Seecp). Nell’occasione, Erdogan ha espresso la volontà della Turchia di sostenere un rinnovato dialogo regionale e ha confermato l’appoggio di Ankara verso il percorso d’integrazione euro-atlantica della Bosnia-Erzegovina, definito “garanzia di pace e stabilità”. Dzaferovic, da parte sua, ha sottolineato l’importanza per Sarajevo e per l’intera regione di godere del sostegno di un partner come la Turchia. Tuttavia, il leader bosniaco ha espresso rammarico per la decisione delle autorità del Kosovo di non partecipare al summit. “Credo abbiano commesso un errore. Non comprendono o non vogliono comprendere la situazione in Bosnia”, ha aggiunto riferendosi al mancato riconoscimento dell’indipendenza di Pristina da parte di Sarajevo a causa delle divergenze interne.(Bos)