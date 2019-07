I fatti del giorno - Balcani (2)

- Balcani: presidente Meta al summit di Seecp, nonostante solidarietà del governo a Kosovo - Il presidente albanese Ilir Meta non ha tenuto fede alla posizione assunta dal governo a non partecipare al vertice del processo di cooperazione nell'Europa sudorientale (Seecp) in segno di solidarietà con il Kosovo, e si è presentato oggi alla seduta prevista per i capi di Stato: lo ha confermato ad “Agenzia Nova” il portavoce del presidente albanese. Il ministro degli Esteri dell'Albania, Gent Cakaj, aveva avvertito invece che "l'Albania annulla la sua partecipazione al vertice della Seecp in solidarietà con il Kosovo. Il trattamento da parte degli organizzatori è inaccettabile e va contro l'obiettivo di creare un'atmosfera di fiducia, relazioni di buon vicinato e stabilità. Non c'è cooperazione senza parità di trattamento", ha scritto Cakaj in un post su Facebook, a seguito della decisione del presidente del Kosovo Hashim Thaci. (segue) (Res)