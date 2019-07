Balcani: summit Seecp a Sarajevo, integrazione europea garanzia per pace nella regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brnabic ha invitato tutti a "non ricorrere a provocazioni come quelle usate dal presidente Meta, nel nome della stabilità della cooperazione regionale e del rispetto". Brnabic ha affermato di essere "dispiaciuta per il fatto che i rappresentanti di Pristina non sono con noi oggi, ma questo è più che altro una prova di come Pristina guarda attualmente alla cooperazione regionale". Il premier bulgaro Bojko Borisov ha detto che "la Serbia e il Kosovo devono sedersi allo stesso tavolo e parlare", affermando a ogni modo che i dazi imposti dal Kosovo nei confronti della Serbia e della Bosnia "complicano ulteriormente le cose". Borisov ha dichiarato che "la Bulgaria e la Turchia hanno alcuni problemi, ma i rappresentanti dei nostri due paesi partecipano a ogni modo a riunioni". Borisov ha detto che "se non riusciamo a dialogare pacificamente in una città che tutti consideriamo nostra, Sarajevo, possiamo anche litigare, ma il risultato deve essere un accordo di qualche tipo". Borisov ha affermato di "sperare che alla fine la ragione vincerà sulle emozioni, a favore di rapporti di buon vicinato". Borisov ha invitato a "parlare anche di successi, come quelli raggiunti nella ricerca, ma invece di parlare di quello, noi parliamo dei motivi dell'assenza del Kosovo". (segue) (Bos)