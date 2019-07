Balcani: summit Seecp a Sarajevo, integrazione europea garanzia per pace nella regione (6)

- Il presidente kosovaro Thaci ha sostenuto che "il comportamento della Bosnia ed Erzegovina è inaccettabile e paradossale, poiché i suoi rappresentanti applicano pratiche totalmente antieuropee, che non differiscono da quelle della Serbia. Con un approccio così distruttivo, la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato tra i paesi dei Balcani occidentali rimangono una condizione irraggiungibile nel percorso di integrazione nell'Ue", ha affermato Thaci. Ma a parere dell'esponente serbo della presidenza della Bosnia-Erzegovina Milorad Dodik, il Kosovo sarebbe stato invitato nel formato previsto di questi incontri. "La sua insoddisfazione e i suoi sentimenti non mi interessano affatto. Nel formato dei precedenti incontri di questo tipo, il Kosovo era previsto con una sorta di nota in calce. Nessuno si lamenterà se a loro non piace e non avvertiremo alcun tipo di perdita per la sua assenza. È stato invitato nel formato previsto per questi incontri, sono d'accordo con la sua posizione di non venire", ha detto Dodik. (segue) (Bos)