Kosovo-Serbia: premier bulgaro Borisov, riprendere i colloqui tra le parti (3)

- Il summit è a ogni modo trascorso all'insegna di polemiche sull'assenza della delegazione kosovara. Secondo quanto riferito dall'agenzia "Fena", il presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik ha detto che a causa dell'assenza della delegazione di Pristina, anche la prossima presidenza kosovara di Seecp "sarà un insuccesso", annunciando la propria intenzione di boicottare i summit organizzati dal Kosovo. Dodik ha a ogni modo dichiarato che "qualcuno proveniente dalla Bosnia ci sarà". Sempre questa mattina, il premier della Serbia Ana Brnabic ha criticato il presidente albanese Ilir Meta per essersi congratulato con il Kosovo per la prossima presidenza definendolo "paese indipendente e sovrano da trattare con rispetto". Brnabic ha detto che "Seecp non ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo e quello che facciamo è semplicemente adeguato sul piano diplomatico". (Kop)