Serbia-Kosovo: colonnello Pio Sabetta nuovo portavoce Kfor

- Il colonnello Pio Sabetta è il nuovo portavoce della missione Nato in Kosovo Kfor. Sabetta va a sostituire il colonnello Vincenzo Grasso, che ha svolto tale funzione per 20 mesi. "E' tempo che ci salutiamo. Dopo 20 mesi concludo la mia missione e voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti per la collaborazione", ha dichiarato Grasso secondo quanto riferito dall'emittente kosovara "Rtk2". Secondo quanto ricorda l'emittente della Serbia "Rts", il colonnello Sabetta ha già esperienza come portavoce Nato in Kosovo, poiché ha svolto tale funzione nel 2005. Sabetta è stato inoltre in Bosnia Erzegovina nelle unità Sfor fra il 1996 e il 1998. (Seb)